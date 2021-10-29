Ставрополь, 29 октября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Автопарк краевого управления Госавтоинспеции Ставрополья усилен за счет 116 новых автомобилей. В регион поступили автомашины Hyundai Solaris, сообщили 29 октября в пресс-службе ГИБДД по региону. Торжественная передача ключей от них состоялась 29 октября.

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Как отметила пресс-служба ведомства, вся партия нового автотранспорта оснащена современным оборудованием и техническими средствами. Имеются в том числе системы трехканальных регистраторов и радиостанции. Нынешнее поступление автотранспорта стало уже четвертым в течение трех последних лет.

«С 2019 года подразделения ГИБДД получили 225 новеньких «Шкода Октавия», 68 автомобилей «Лада Веста» и 43 полноприводных «УАЗ Патриот», — сообщили в ГИБДД.

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