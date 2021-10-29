Санкт-Петербург, , 15:41 — REGNUM Двое взрослых и ребенок пострадали в Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы на проспекте Маршала Жукова, в районе ТЦ «Юго-Запад» и гипермаркета «ОКей». Об этом 29 октября ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Прорыв трубы на проспекте Маршала Жукова (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)



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По данным АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», прорыв трубы произошел в 13:50 мск 29 октября в доме 33 по проспекту Маршала Жукова.

«Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации дефекта. Обеспечены все необходимые меры безопасности. Автомобильное движение частично ограничено», — сообщили в ведомстве.

Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 30 октября.

«Гражданская ответственность Общества за причинение вреда имуществу третьих лиц в результате технологического нарушения на опасном объекте застрахована в соответствии с требованиями законодательства РФ», — заверили в «Теплосети».

Как сообщил ИА REGNUM источник, знакомый с ситуацией, в результате прорыва пострадали три человека, один из которых ребенок.

«Тяжелых» нет. Один из пострадавших отказался от доставки в стационар, на месте ему оказана помощь. Ребенок и второй взрослый в состоянии средней тяжести доставлены в стационары», — пояснил собеседник агентства.