Двое взрослых и ребенок пострадали в Петербурге из-за прорыва теплотрассы
Санкт-Петербург, 29 октября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Двое взрослых и ребенок пострадали в Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы на проспекте Маршала Жукова, в районе ТЦ «Юго-Запад» и гипермаркета «ОКей». Об этом 29 октября ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По данным АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», прорыв трубы произошел в 13:50 мск 29 октября в доме 33 по проспекту Маршала Жукова.
«Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации дефекта. Обеспечены все необходимые меры безопасности. Автомобильное движение частично ограничено», — сообщили в ведомстве.
Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 30 октября.
«Гражданская ответственность Общества за причинение вреда имуществу третьих лиц в результате технологического нарушения на опасном объекте застрахована в соответствии с требованиями законодательства РФ», — заверили в «Теплосети».
Как сообщил ИА REGNUM источник, знакомый с ситуацией, в результате прорыва пострадали три человека, один из которых ребенок.
«Тяжелых» нет. Один из пострадавших отказался от доставки в стационар, на месте ему оказана помощь. Ребенок и второй взрослый в состоянии средней тяжести доставлены в стационары», — пояснил собеседник агентства.