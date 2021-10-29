Прага, 29 октября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Надпись «Москва-Прага» на станции «Андел» (бывшая «Московская») пражского метро была сохранена потому, что является частью чешской истории. Об этом в эфире программы «События и комментарии» на телеканале ЧТ24 заявила архитектор Пражского метроАнна Шварц.

Чехия

В конце сентября после 11-месячной реконструкции был открыт южный вестибюль станции метро «Андел». При этом на стене сохранилась доминирующая надпись «Москва-Прага», напоминающая о периоде советско-чехословацкой дружбы.

На вопрос ведущего о том, почему на станции метро «Андел» сохранена надпись со словом «Москва», Анна Шварц ответила: «Потому что это составляющая нашей истории, и было бы варварством от этого отказаться», передаёт издание prague-express.cz.

Станция пражского метро «Московская» была открыта 2 ноября 1985 года. Она создавалась при участии советских архитекторов, для оформления был использован ценный мрамор из СССР. На стенах были установлены панно с изображениями, символизирующими советско-чехословацкую дружбу. В то же время в Москве строилась станция метро «Пражская».

22 февраля 1990 года станция «Московская» в Праге была переименована в «Андел» (чешск: «Ангел»).