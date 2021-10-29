Москва, 29 октября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Совместные решения по климатической повестке дня попытаются выработать руководители государств Группы двадцати (G20) на саммите в Риме. Об этом доверенное лицо российского лидера в G20 Светлана Лукаш сообщила 29 октября журналистам.

Олег Кугаев ИА REGNUM Рим

Она отметила, что в этом году вопросы изменения климата и сохранения окружающей среды преобладали в работе G20. Они же займут ключевую роль на саммите 30−31 октября.

Найти общий знаменатель сложно, но можно точно сказать, что все страны Группы двадцати, подчеркнула Лукаш, настроены на поиск компромисса. Ситуация изменилась по сравнению с последними двумя годами, когда «двадцатка» не могла договориться о едином подходе.

Это способствует успеху предстоящей конференции по климату в Глазго, добавила шерпа РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин выступит на саммите G20 по видеосвязи.

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