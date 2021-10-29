Ватикан, , 15:35 — REGNUM Президента США Джо Байдена в сопровождении его супруги Джилл принял 29 октября на частной аудиенции Папа Римский Франциск. Об этом 29 октября сообщает итальянская телекомпания ANSA.

Джо Байден и папа Франциск Il Sismografo

Уточняется, что беседа главы католической церкви с американским лидером, которая проходила в Апостольской библиотеке Ватикана, проходила в течение 1 часа 15 минут, что стало рекордным по продолжительности временем по сравнению с предыдущими встречами Папы с президентами США. Так, беседа понтифика с 45-м американским президентом Дональдом Трампом в 2017 году составила 30 минут, а с его предшественником Бараком Обамой в 2014 году — 50 минут.

Также указывается, что в делегацию США также входили официальные лица и в том числе американский госсекретарь Энтони Блинкен, а также личный врач президента. При этом данный визит в Ватикан является четвертым Байдена и первым в качестве президента.

В то же время, подробности встречи неизвестны, так как прямой эфир был отменен и на нее также не допустили журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент США Джо Байден прибыл в Ватикан на встречу с Папой Римским Франциском.