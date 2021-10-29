Вашингтон, 29 октября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Разработчики Halo Infinite признались, что испытывают смешанные чувства к Крейгу — популярному герою интернет-мемов из первого трейлера игры. Об этом 29 октября сообщает издание Eurogamer.

343 Industries Halo Infinite

«У нас с ним отношения любви-ненависти, — рассказывает разработчик Стив Дайк, — было забавно смотреть, как к нему тянется игровое сообщество, но, к сожалению, он показывал ту часть игры, которая ещё не была готова к публичной демонстрации». При этом команда Halo Infinite отметила, что именно популярность Крейга в интернете позволила значительно улучшить игру.

Напомним, что геймеры высмеяли первый трейлер Halo Infinite за слабую графику и проработку объектов. На фоне обсуждений в Сети популярным мемом стал инопланетянин Крейг — его показали в ролике всего на несколько секунд, но игрокам «полюбился» его дизайн и выражение лица.