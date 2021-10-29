Варшава, 29 октября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Польша, являющаяся страной с угольной энергетикой, намерена использовать атомную энергетику Франции для достижения климатической нейтральности, а Париж хочет подписать с Варшавой контракт, который оценивался в миллиарды евро. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

Nicolas Raymond Атомная энергетика

Журналисты издания отмечают, что Польша в течение многих лет заинтересована в развитии атомной энергетики, и в настоящее время Варшава, похоже, нашла союзника, на которого можно опереться в этом вопросе.

Они утверждают, что в Польше до сих пор не было построено ни одной атомной электростанции, но в ближайшее время это может измениться.

«В списке потенциальных мест под строительство АЭС находятся четыре населенных пункта. Размер инвестиций составит 25 млрд евро. И первая электростанция может быть подключена к сети в 2033 году — с помощью Франции», — говорится в материале.

Для Парижа договоренность с Варшавой была бы, по мнению газеты, «вдвойне выгодной ситуацией». Речь идет не только о «чрезвычайно прибыльном контракте для EDF (государственного французского предприятия с большой задолженностью).

«Благодаря Польше Париж обрел бы союзника в своей лоббистской деятельности в Брюсселе», — говорится в статье.