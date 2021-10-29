Ереван, , 15:29 — REGNUM Президент Армении Армен Саркисян 29 октября провёл встречу с представителями аналитического центра при НАТО Atlantic Council (США) и обсудил с ними карабахский кризис. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Армен Саркисян President.am

«Участники встречи задали Армену Саркисяну вопросы о Нагорно-карабахском конфликте, последних событиях и 44-дневной войне, о послевоенной ситуации в Армении, уровне демократии в нашей стране, а также о программах, ориентированных на будущее», — сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, Саркисян в ходе встречи отметил, что Азербайджан до сих пор не вернул всех армянских военнопленных. Он также назвал ситуацию в мире «нестабильной и не предсказуемой».

Сообщается, что члены Atlantic Council пред приездом в Армению посетили Грузию и Азербайджан. Они изучают ситуацию в Закавказье.

Стоит отметить, что 19 октября Азербайджан освободил пятерых армянских военнопленных. При посредничестве российских миротворцев они прибыли в Ереван. Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян ранее заявил, что в азербайджанском плену якобы удерживают 70 армянских граждан. Кроме того, более 200 человек считаются пропавшими без вести. В Баку заявляют, что всех пленных вернули, а в Азербайджане остались в заключении «террористы и диверсанты».

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