Москва, , 15:30 — REGNUM В случае военного нападения со стороны Киева, Россия в первую очередь выведет из строя аэродромы Украины. Об этом 29 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, во время боевых действий, развязанных Украиной, над территорией этой страны Россией будет введена бесполетная зона. Параллельно с этим будут выведены из строя все взлетно-посадочные полосы во всех украинских авиабазах.

«Соответственно туда ничего не прилетит и не сядет в виде помощи НАТО и США», — сказал Коротченко.

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