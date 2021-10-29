Москва, 29 октября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. В случае военного нападения со стороны Киева, Россия в первую очередь выведет из строя аэродромы Украины. Об этом 29 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его словам, во время боевых действий, развязанных Украиной, над территорией этой страны Россией будет введена бесполетная зона. Параллельно с этим будут выведены из строя все взлетно-посадочные полосы во всех украинских авиабазах.

«Соответственно туда ничего не прилетит и не сядет в виде помощи НАТО и США», — сказал Коротченко.