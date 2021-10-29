Китакюсю, Япония, 29 октября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Сборная России досрочно стала победительницей в медальном зачёте чемпионата мира по художественной гимнастике. Об этом 29 октября сообщает ИА REGNUM.

Золотая медаль

В активе российской команды пять золотых, три серебряные и одна бронзовая медали.

На втором месте идёт сборная Белоруссии, у которой одно золото, одно серебро и четыре бронзы. Замыкает тройку команда Италии, завоевавшая два серебра и одну бронзу.

На турнире осталось разыграть три комплекта медалей: одну — в личном многоборье, две — в командных соревнованиях.