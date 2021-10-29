Москва, , 15:27 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский сравнил ситуацию с Валерием Рашкиным (КПРФ) с тем, что происходило с экс-губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.

Лось

«Сам факт пьяного вождения — это очень плохо, конечно. В целом всё это похоже на ситуацию с Сергеем Левченко в Иркутской области. Он медведя застрелил, а Рашкин — лося», — отметил Жириновский в телеграм-канале.

Парламентарий также обратил внимание на то, что саратовская земля вообще особенно революционна — там «и Мальцев был, там же в тюрьме Лимонов сидел».

«Теперь Рашкин продолжает эту традицию», — полагает Жириновский.

«Я Рашкина предупреждал, что он кончит плохо. Он прет как слон или медведь. Хотя Зюганову это выгодно, он сам человек деликатный, не все может сказать или сделать, а его ребята такие радикалы», — рассуждает депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) пойман в Саратовской области с тушей убитого лося в машине.

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