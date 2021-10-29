Уфа, , 15:33 — REGNUM Свыше двух млн саженцев было высажено осенью в Башкирии. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Высадка саженцев Donland.ru

Сообщается, что площадь лесов в республике составляет 5,7 млн гектаров. Леса занимают порядка 40% территории региона. С 2019 года министерство лесного хозяйства Башкирии в рамках реализации нацпроекта «Экология» участвует в реализации федерального проекта «Сохранение лесов», целью которого является обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году.

Отмечается, что осенью в республике было высажено свыше двух млн сеянцев лесных растений на площади около 550 га. В акциях участвовали свыше 80 тысяч человек. При этом всего в текущем году в республике высадили порядка 30 млн новых деревьев на площади более семи тысяч га.

Сообщается, что каждый год в Башкирии выращивают от 50 до 60 миллионов штук саженцев деревьев.