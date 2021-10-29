София, 29 октября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Полицейские эксперты из болгарского города Шумен стали лауреатами одной из самых престижных в Европе наград в области криминалистики — Премии судьи Джованни Фальконе. Об этом 29 октября сообщает софийская газета «Труд».

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Согласно официальной информации, соответствующее поощрение было присуждено инспекторам Владимиру Кайджиеву, Пламену Тодорову, Младену Борисову, Василу Василеву и Стояну Доневу «за самоотверженность при исполнении служебных обязанностей».

«В августе нынешнего года указанные правоохранители пресекли деятельность крупнейшего регионального наркосиндиката и смогли доказать мировому сообществу способность стражей порядка Республики Болгария эффективно противостоять организованной преступности и коррупции», — отмечено, в частности, в наградных документах.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации торжественная церемония вручения премии в Софии была отменена. Памятные знаки и ценные подарки были отправлены в Шумен по месту службы лауреатов.

Джованни Сальваторе Аугусто Фальконе — итальянский судья, известный борец с «Коза Нострой». В 1980-х годах он выступал обвинителем против «крестных отцов» крупнейших мафиозных кланов Италии, США и Бразилии. Дж. Фальконе погиб с женой и тремя телохранителями 23 мая 1992 года в результате теракта в окрестностях Палермо. Премия в его честь вручается правоохранителям, проявившим стойкость и неподкупность в противостоянии с преступностью.