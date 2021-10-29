Сеул, , 15:40 — REGNUM По мотивам южнокорейского сериала «Игра в кальмара» выпустили криптовалюту под названием Squid («Кальмар»). Об этом 29 октября пишет издание Forbes.

Ли Джон-джэ ("Игра в кальмара") Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Валюта была выпущена специально для криптоигры, повторяющей шесть состязаний, которые пришлось пройти героям сериала. Стоимость единицы Squid составляет $2,22. Как отмечает СМИ, за прошедшие сутки цена валюты увеличилась на 2,4 тыс. процентов, а капитализация достигла $174 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вновь возглавил рейтинг самых просматриваемых шоу на Netflix в США. Сериал установил рекорд — показатель недельных просмотров шоу превысил 3 млрд минут.

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