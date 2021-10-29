Сеул, 29 октября 2021, 15:40 — REGNUM По мотивам южнокорейского сериала «Игра в кальмара» выпустили криптовалюту под названием Squid («Кальмар»). Об этом 29 октября пишет издание Forbes.
Валюта была выпущена специально для криптоигры, повторяющей шесть состязаний, которые пришлось пройти героям сериала. Стоимость единицы Squid составляет $2,22. Как отмечает СМИ, за прошедшие сутки цена валюты увеличилась на 2,4 тыс. процентов, а капитализация достигла $174 млн.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, вновь возглавил рейтинг самых просматриваемых шоу на Netflix в США. Сериал установил рекорд — показатель недельных просмотров шоу превысил 3 млрд минут.
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