Санкт-Петербург, , 15:31 — REGNUM В Ленинградской области немного снизилась суточная выявляемость новых носителей коронавирусной инфекцией. За прошедший день в регионе было зафиксировано 358 новых случаев, что на четыре меньше, чем днем ранее. При этом зарегистрировано рекордное для «четвертой» волны количество летальных исходов от COVID-19 — 12 смертей за сутки.

Врач изучает рентгеновский снимок переболевшего COVID-19 Антон Подгайко © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Впереди неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

Как сообщает 29 октября региональный оперативный штаб, новые случаи заражения лабораторным путем были подтверждены в крупных населенных пунктах: Всеволожск (21), Выборг (20), Кириши (19), Гатчина (15), Кингисепп (14), Тихвин (12), Волхов, Лодейное Поле, Сланцы (по 11), Кудрово (10).

Всего с начала пандемии в Ленобласти был выявлен 77 641 зараженный коронавирусом. Из них 59 025 человек вылечились, в том числе 322 — за минувший день. Умерли 2563 человека, в том числе 12 летальных случае зарегистрировано за 28 октября — на семь больше, чем сутками ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти число случаев коронавируса превысило 77 тысяч