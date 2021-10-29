Оттава, 29 октября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Стратегическая игра Age of Empires IV уже ставит первые рекорды в сервисе Steam. Об этом 29 октября сообщает портал PCGamesN.

Ageofempires.com Age of Empires IV

В день релиза пиковый онлайн проекта составил почти 55 тыс. человек. Это самый высокий показатель среди всех проектов франшизы Age of Empires.

Добавим, что Age of Empires IV также бесплатно доступна для подписчиков Xbox Game Pass. Данные о количестве активных игроков через этот сервис пока не раскрываются.