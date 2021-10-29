Медногорск, Оренбургская область, , 15:24 — REGNUM В Оренбургской области на скамье подсудимых окажется 45-летний житель города Медногорска. Он обвиняется в преступлениях против трёх детей. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Уголовное дело ru.torange.biz

По версии следствия, в июне 2021 года оренбуржец совершил насильственные действия сексуального характера в отношении детей, возраст которых от пяти до десяти лет.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

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