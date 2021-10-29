Брянск, , 15:39 — REGNUM Молодые каштаны взамен заражённых высадили 29 октября на бульваре Гагарина в Брянске, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Замена каштанов в Брянске Https://bga32.ru/

Деревьями заменили увядшие экземпляры. Два каштана убрали ещё в 2020 году, два — таки не распустились весной 2021 года. Как выяснили специалисты Брянского государственного инженерно-технологического университета, причиной заболевания растений стала каштановая минирующая моль.

Рабочие высадили двухметровые каштаны, возрастом около пяти лет. Вокруг саженцев затем установят кованые приствольные решётки и ограждение.