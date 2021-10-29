Ростов, Ярославская область, , 15:23 — REGNUM Сумма инвестиций в развитие Ростова Ярославской области составит 5 млрд рублей. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Михаил Евраев в Ростове Yarregion.ru

29 октября в Ростове побывал врио губернатора Михаил Евраев, который провёл совещание по реализации масштабных проектов на территории исторической части города.

«Часть работ будет проводиться на средства частного инвестора в рамках соглашения, подписанного между Правительством Ярославской области и ООО «Вояж» на Петербургском экономическом форуме. Сумма вложений составит 1,65 млрд рублей. Еще 1,3 млрд рублей будет привлечено в качестве бюджетного инфраструктурного кредита. 2,3 млрд рублей направит Банк БРИКС», — сообщили в областном правительстве.

На средства инфраструктурного кредита будет проведена реконструкция улиц с заменой инженерных коммуникаций в центральной части города, благоустроены общественные пространства и парковая зона «Зеленое полукольцо» вдоль Окружной улицы, реконструированы въездные магистральные улицы в направлениях на Москву, Ярославль и вокзал Ростова.

«В современной истории Ростова не было такого масштабного проекта реконструкции, — сказал Михаил Евраев. — На благоустройство исторического центра Ростова привлечено более 5 млрд рублей. Сумма беспрецедентная. Поэтому очень важно максимально эффективно ее использовать, чтобы исторический центр города действительно преобразился — стал более комфортным для жизни ростовцев и более привлекательным для туристов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках проекта «Ростов Великий — духовный центр России» планируется отреставрировать здание Гостиного двора, разместить крупнейший в мире Музей велосипедов, сеть фуд-кортов, торговые лавки с образцами сувенирной и гастрономической продукции городов Золотого кольца. Будет создан культурно-развлекательный комплекс-трансформер для проведения конференций, ярмарок, концертов, спектаклей, выставок.

«Также проектом предусмотрено создание семейного мультимедийного сюжетного парка. Рядом с филиалом театра имени Федора Волкова, который откроется в отреставрированном здании городского театра, будет создан Дом актера с кафе и музеем. Многие объекты будут построены не заново, а созданы на базе существующих зданий, что позволит за счет средств инвесторов отреставрировать и привести в порядок целый перечень объектов культурного наследия», — сообщили в правительстве области.

Кроме того, планируется создать систему подсветки 56 зданий ансамбля Ростовского кремля, провести реконструкцию набережной озера Неро, отреставрировать здание городского театра.

Все работы должны быть выполнены до конца 2024 года.

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