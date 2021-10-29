Ростов, Ярославская область, 29 октября 2021, 15:23 — REGNUM Сумма инвестиций в развитие Ростова Ярославской области составит 5 млрд рублей. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
29 октября в Ростове побывал врио губернатора Михаил Евраев, который провёл совещание по реализации масштабных проектов на территории исторической части города.
На средства инфраструктурного кредита будет проведена реконструкция улиц с заменой инженерных коммуникаций в центральной части города, благоустроены общественные пространства и парковая зона «Зеленое полукольцо» вдоль Окружной улицы, реконструированы въездные магистральные улицы в направлениях на Москву, Ярославль и вокзал Ростова.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках проекта «Ростов Великий — духовный центр России» планируется отреставрировать здание Гостиного двора, разместить крупнейший в мире Музей велосипедов, сеть фуд-кортов, торговые лавки с образцами сувенирной и гастрономической продукции городов Золотого кольца. Будет создан культурно-развлекательный комплекс-трансформер для проведения конференций, ярмарок, концертов, спектаклей, выставок.
Кроме того, планируется создать систему подсветки 56 зданий ансамбля Ростовского кремля, провести реконструкцию набережной озера Неро, отреставрировать здание городского театра.
Все работы должны быть выполнены до конца 2024 года.
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