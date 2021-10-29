Варшава, , 15:20 — REGNUM Институты Евросоюза отличаются дефицитом демократии. Об этом 29 октября написал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в своем комментарии, опубликованном немецким изданием Welt.

Матеуш Моравецкий Kancelaria Premiera

«Институты в Брюсселе и Люксембурге отличаются дефицитом демократии», — написал в своем комментарии польский премьер-министр, добавив, что странам сообщества, по его мнению, нужно задаться вопросом, хотят ли они продолжать быть самими собой или слиться с этими институтами.

Также он указал, что Польша — это «лояльный член ЕС» и она не намерена покидать сообщество.

«Трудно найти нацию, более привязанную к идее свободы, демократии и европейской идее, чем Польша. В польском парламенте и общественной жизни преобладают проевропейские силы», — отметил Моравецкий.

При этом он уточнил, что уважение к праву Евросоюза не означает преобладания такового над национальными конституциями и добавил, что Польша не является исключением в этом случае.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что нелегальная миграция из стран Ближнего Востока и Африки в Польшу может осуществляться из Белоруссии через Украину.