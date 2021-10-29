Москва, , 15:40 — REGNUM Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила ухудшение ситуации по коронавирусу в 13 регионах России. Среди них были названы и три субъекта Северо-Кавказского федерального округа: Дагестан, Северная Осетия и Кабардино-Балкария.

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Отмечая ухудшение эпидемиологической обстановки, Голикова призвала жителей России не рисковать здоровьем, планируя поездки в другие субъекты РФ во время объявленных нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

Как сообщает 29 октября федеральный оперативный штаб, в Дагестане за прошедшие сутки был установлен максимум по числу заразившихся коронавирусом за последние полтора месяца, в Кабардино-Балкарии рост числа носителей коронавируса в сутки составил 125 человек, в Северной Осетии — 98 человек.

При этом доля привитых в Кабардино-Балкарии составляет 29,3%, в Дагестане — 21,9%, Северной Осетии — 36,4%.

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