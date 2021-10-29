Москва, 29 октября, 2021, 15:25 — ИА Регнум. У России и Финляндии — близкие позиции по вопросам борьбы с климатическими изменениями. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 29 октября на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Кремле.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с президентом Финляндии Саули Ниинистё

«Наши подходы, как мне докладывают российские специалисты, очень близки с финляндскими коллегами», — сказал Путин.

Он отметил, что соседство России и Финляндии многое значит, так как от совместных действий Москвы и Хельсинки во многом будет зависеть выполнение тех требований, которые международное сообщество формулирует сейчас для борьбы против изменений климата.

Российский лидер напомнил также, что Россия — председатель Арктического совета до 2023 года. Финляндия всегда уделяла и уделяет много внимания сотрудничеству в Арктике, добавил он и выразил надежду, что эту тему удастся обсудить.

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