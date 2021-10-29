Москва, 29 октября 2021, 15:20 — REGNUM В Москве увеличилась детская смертность от осложнений, вызванных COVID-19, заявил 29 октября мэр столицы Сергей Собянин.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в столице России выявили 7511 случаев заражения коронавирусом.
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За сутки госпитализировали 1609 человек, медицинскую помощь при помощи оборудования по искусственной вентиляции лёгких получает в настоящее время 727 человек.