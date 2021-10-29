Флоренция, Италия, 29 октября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» не планирует отдавать российского нападающего Александра Кокорина в аренду. Об этом 29 октября заявил спортивный директор клуба Даниэле Праде.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Кокорин

«Информация об уходе Кокорина в аренду зимой не соответствует действительности», — цитирует Праде Sport24.

Ранее итальянская La Gazzetta dello Sport сообщила, что «Фиорентина» намерена отдать Кокорина в аренду в зимнее трансферное окно, а на его место купить нового форварда.