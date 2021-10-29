Лондон, , 15:19 — REGNUM Грант Киркхоуп, композитор Banjo-Kazooie, выпустил музыкальный альбом с ремиксами саундтреков из игры. Об этом 29 октября сообщает портал VGC.

Музыка (сс) StockSnap

В своём альбоме композитор «переосмыслил» композиции 1998 года. Сообщается, что в пластинку вошло 10 треков.

Напомним, что Banjo-Kazooie — это игра-платформер о приключениях двух друзей: медведя и птицы. Она была выпущена компанией Rare в 1998 году на консоли Nintendo 64.

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