Лондон, 29 октября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Грант Киркхоуп, композитор Banjo-Kazooie, выпустил музыкальный альбом с ремиксами саундтреков из игры. Об этом 29 октября сообщает портал VGC.

(сс) StockSnap Музыка

В своём альбоме композитор «переосмыслил» композиции 1998 года. Сообщается, что в пластинку вошло 10 треков.

Напомним, что Banjo-Kazooie — это игра-платформер о приключениях двух друзей: медведя и птицы. Она была выпущена компанией Rare в 1998 году на консоли Nintendo 64.