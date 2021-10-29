Джакарта, 29 октября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Индонезия получила около 6,5 млн доз вакцины против коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Вакцины

В Индонезию 29 октября доставили 1 263 600 доз вакцины Pfizer, 1 336 200 доз вакцины AstraZeneca и 4 000 000 доз вакцины Sinovac.

В общей сложности в Индонезии насчитывается 312 335 760 доз вакцины против коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень случаев заражения коронавирусом в Индонезии продолжает снижаться.