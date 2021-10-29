Ереван, , 15:16 — REGNUM В Армении за последние сутки провели 18 141 исследование на коронавирус, из которых 2096 дали положительный результат. Об этом 29 октября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Коронавирус

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Всего в стране выявили 304 546 носителей коронавируса. Из них 265 936 справились с инфекцией, в том числе 1258 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 31 090 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 7520 пациентов с COVID-19, из которых 51 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 15 818 тестов на коронавирус 2307 были с положительным результатом. 962 человека медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 49 пациентов с COVID-19.

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