Токио, 29 октября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Экшен-игра Hyrule Warriors: Age of Calamity получила второе масштабное дополнение — Guardian of Remembrance. Об этом 29 октября сообщает портал VGC.

Иван Шилов ИА REGNUM Hyrule Warriors: Age of Calamity

Дополнение добавит в игру две новые сюжетные арки и трёх уникальных персонажей. Среди них: учёная Пура, её подчинённый Робби и один ранее неанонсированный герой.

Напомним, что Hyrule Warriors: Age of Calamity — это спин-офф популярной видеоигры The Legend of Zelda: Breath of the Wild. В нём геймерам нужно сражаться с целыми армиями противников, управляя одним из главных героев Breath of the Wild.