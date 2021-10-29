Вашингтон, 29 октября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Американский актёр Уилл Феррел отказался от роли в перезапуске фильма «Эльф» за $29 млн. Об этом 29 октября пишет издание Е!

Уилл Феррел

По словам актёра он не мог сыграть в перезапуске, так как ему бы пришлось честно сказать о том, что фильм не слишком удачный. «Это было бы так: «Да, фильм не слишком хорош. Я просто не смог отказаться от такой суммы», — признался он. «И я подумал: «Могу ли я говорить такие слова? Я не думаю, так что не смогу сниматься в фильме», — сделал вывод Феррел.

ИА REGNUM напоминает, что кинолента «Эльф» вышла в 2003 году. Режиссёром картины стал Джон Фавро.