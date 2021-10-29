Рига, 29 октября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. В Латвии не останется ни одного критически мыслящего русского журналиста, если власти будут так откровенно расправляться с местными оппозиционными СМИ. Об этом известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала tribuna.eeРодион Денисов написал на своей странице в Facebook.

СМИ

Так он прокомментировал вынесение судом Латвии решения в отношении журналиста Юрия Алексеева, главреда местного инфопортала «ИМХО-клуб», который был приговорен к 14 месяцам реального тюремного срока.

«Слов нет. Похоже, в Латвии скоро не останется ни одного критически мыслящего и настроенного на сохранение остатков латвийско-российских отношений русского журналиста», — написал он.

Денисов считает, что таких журналистов не останется еще и потому, что «Россия помимо бесконечных озабоченностей ничем помогать не желает».

Эстонский публицист уверен, что суд над Алексеевым — это далеко не последний подобный пример давления на независимые русские СМИ в Прибалтике:

«Можно не сомневаться, что вслед за Алексеевым осудят и журналистов местного «Спутника». Если все сойдет с рук, то дальше такое вполне станет возможным и у нас в Эстонии, и в других странах Евросоюза», — написал он.

По его мнению, создан очень опасный прецедент для свободы слова в Прибалтике и ЕС.