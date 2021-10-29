Рига, 29 октября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Эпидемия коронавируса не смогла нанести серьезного удара по рынку труда Латвии — безработица выросла на 2%, но больше всего пострадала молодежь в возрасте до 30 лет. Об этом сообщил местный портал rus.lsm.lv со ссылкой на экспертов.

Picserver.org Безработица

Аналитики считают, что возможности работы для молодежи в большой степени связаны с местом работы. Наибольший спад числа занятых под влиянием пандемии коронавируса пережила сфера обслуживания — предприятия общественного питания и гостиничный бизнес. Это отрасли, в которых больше всего и занята молодежь, совмещающая заработок с учебой.

Важное значение имеют как рабочий стаж и опыт работника, так и уровень его образования.

«В кризисный момент работодатель оценивает, какие кадры удержать и кого отпустить. Отпускают тех, у кого меньше опыт или хуже образование. Те, кого быстрее всего можно заменить», — отметила Лива Зоргенфрейя, главный экономист банка Swedbank.

Однако ситуация меняется, прежние кадры вступают в пенсионный возраст, без молодежи все равно не обойтись, отмечают эксперты, предлагая государству подумать, как помочь молодым людям лучше адаптироваться на рынке труда в новых обстоятельствах.