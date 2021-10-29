Москва, , 15:12 — REGNUM Россия имеет все возможности, чтобы уничтожить любую цель в воздушном пространстве Украины. Об этом 29 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина (с) Иван Шилов

«Любая атакующая воздушная цель будет уничтожена. Независимо от класса. Начиная от «Байрактаров» и заканчивая другими, более габаритными воздушными целями», — сказал эксперт.

По его словам, уничтожены будут не только беспилотные летательные аппараты, но и другая авиация, которая есть в наличии у Украины.

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