Москва, 29 октября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Россия имеет все возможности, чтобы уничтожить любую цель в воздушном пространстве Украины. Об этом 29 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов Украина

«Любая атакующая воздушная цель будет уничтожена. Независимо от класса. Начиная от «Байрактаров» и заканчивая другими, более габаритными воздушными целями», — сказал эксперт.

По его словам, уничтожены будут не только беспилотные летательные аппараты, но и другая авиация, которая есть в наличии у Украины.