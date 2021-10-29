Тбилиси, 29 октября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Президент Грузии Слаломе Зурабишвили 29 октября приняла членов миссии наблюдателей Европарламента. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

David Monniaux Саломе Зурабишвили

Сообщается, что стороны обсудили политические процессы, которые происходят в стране перед вторым туром выборов в органы самоуправления.

«Как отметила Саломе Зурабишвили, поляризация политической среды остаётся проблемой для страны, президент с первого дня прилагает все усилия для её уменьшения, что будет одним из приоритетов её деятельности и после выборов», — сообщили в пресс-службе.

Президент отметила, что из-за накала политической борьбы в стране на второй план отходят другие вопросы, в том числе борьба с эпидемией коронавируса.

Напомним, первый тур выборов в Грузии прошёл 2 октября, второй тур пройдёт 30 октября. Во время первого тура правящая партия «Грузинская мечта» получила более всего мест в горсобраниях, но почти везде не набрала больше половины мест и утратила большинство. На втором туре будут избирать мэров в 20 городах и муниципалитетах. В 17-и из них будет идти борьба между кандидатами от «Мечты» и ЕНД.