Уфа, , 15:09 — REGNUM Уход из жизни год назад главы администрации Уфы Ульфата Мустафина стало очень тяжёлой потерей. Об этом 29 октября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Мустафин Ульфат Ufacity.info

Он сообщил, что до сих пор боль не отпускает и так для очень многих людей.

«Именно поэтому на маленьком сельском кладбище на могиле Ульфата Мансуровича круглый год были цветы. Прошёл год. И сегодня я и мои родные приняли решение отпустить душу Ульфата Мансуровича и больше не плакать и не горевать по нему, по крайней мере постараемся. Ведь его душе на небесах спокойнее, когда мы вспоминаем его со светом и теплом в душе, без слез и без горести», — сообщил глава республики.

Хабиров напомнил, что у руководства Башкирии стоит задача завершить то, что задумал Ульфат Мустафин, подготовив Уфу к 450-летию.

Глава республики сообщил, что этот год был годом потерь для многих жителей Башкирии и всем он искренне соболезнует.

«Но мы все равно победим болезнь, которая унесла многих, и вернёмся к нормальной жизни и созиданию. Берегите себя!», — в заключении написал он.

По информации пресс-службы республиканского правительства в годовщину памяти общественно-политического деятеля Башкирии Ульфата Мустафина 29 октября на его могиле в селе Староихсаново Чекмагушевского района был установлен памятник.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что мэр Уфы Ульфат Мустафин скончался 29 октября 2020 года после тяжёлой болезни, которая была вызвана коронавирусом.