Ульяновск, , 15:07 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 29 октября, открыли движение по десятикилометровому участку федеральной трассы Р-178 Саранск — Сурское — Ульяновск. В запуске приняли участие губернатор Алексей Русских и руководитель ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских и руководитель ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов Ulgov.ru

Обновлённый десятикилометровый участок дороги (км 127 — км 128) проходит вдоль двух населённых пунктов Карсунского района и соединяет Ульяновскую область с Мордовией.

В ходе работ заменили покрытие с учётом климата и интенсивности движения (более 6,5 тыс. автомобилей в сутки), исправили продольный профиль участка, на подъёмах-спусках построили дополнительную полосу на подъём, что позволит зимой исключить заторы, и смонтировали более 3 км прикромочных лотков. Кроме того, построили четыре остановки, смонтировали свыше 140 дорожных знаков и 11 км металлического оцинкованного ограждения.

Губернатор Ульяновской области подчеркнул, что при ремонте использованы «современные технологии по новым ГОСТам».

«Сейчас трасса соответствует самым высоким стандартам. Считаю, что именно так и нужно ремонтировать дороги», — сказал Алексей Русских.

Илдар Мингазов подчеркнул, что данный участок имеет очень важное значение, связывая не только районы Ульяновской области, но и регионы.

В Ульяновской области открыли движение по обновлённому участку трассы Р-178 Ulgov.ru

Кроме того, по территории региона пройдёт маршрут Европа — Западный Китай, в который вошли две дороги протяжённостью 158 км: А-151 Цивильск — Ульяновск и подъездная дорога к Ульяновску от трассы М-5 «Урал». Начальник «Волго-Вятскуправтодор» отметил, что по поручению федерального правительства стоит задача до 2024 года довести нагрузку на ось до норматива 11,5 тонн и количество полос до четырёх, что в настоящее время сделано на 22 км:

«Это откроет новые перспективы для формирования эффективной транзитной транспортной сети Ульяновской области и соседних регионов».

В ходе мероприятия также состоялась церемония вручения наград представителям дорожной отрасли, принимавшим участие в реализации проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, ремонт участка Р-151 Цивильск — Ульяновск начался в мае 2020 года, на данные цели направлено 597 млн рублей.