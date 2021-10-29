В Ульяновской области открыли движение по обновлённому участку трассы Р-178
Ульяновск, 29 октября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. В Ульяновской области сегодня, 29 октября, открыли движение по десятикилометровому участку федеральной трассы Р-178 Саранск — Сурское — Ульяновск. В запуске приняли участие губернатор Алексей Русских и руководитель ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.
Обновлённый десятикилометровый участок дороги (км 127 — км 128) проходит вдоль двух населённых пунктов Карсунского района и соединяет Ульяновскую область с Мордовией.
В ходе работ заменили покрытие с учётом климата и интенсивности движения (более 6,5 тыс. автомобилей в сутки), исправили продольный профиль участка, на подъёмах-спусках построили дополнительную полосу на подъём, что позволит зимой исключить заторы, и смонтировали более 3 км прикромочных лотков. Кроме того, построили четыре остановки, смонтировали свыше 140 дорожных знаков и 11 км металлического оцинкованного ограждения.
Губернатор Ульяновской области подчеркнул, что при ремонте использованы «современные технологии по новым ГОСТам».
Илдар Мингазов подчеркнул, что данный участок имеет очень важное значение, связывая не только районы Ульяновской области, но и регионы.
Кроме того, по территории региона пройдёт маршрут Европа — Западный Китай, в который вошли две дороги протяжённостью 158 км: А-151 Цивильск — Ульяновск и подъездная дорога к Ульяновску от трассы М-5 «Урал». Начальник «Волго-Вятскуправтодор» отметил, что по поручению федерального правительства стоит задача до 2024 года довести нагрузку на ось до норматива 11,5 тонн и количество полос до четырёх, что в настоящее время сделано на 22 км:
В ходе мероприятия также состоялась церемония вручения наград представителям дорожной отрасли, принимавшим участие в реализации проекта.
Как сообщало ИА REGNUM, ремонт участка Р-151 Цивильск — Ульяновск начался в мае 2020 года, на данные цели направлено 597 млн рублей.