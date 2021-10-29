Ватикан, 29 октября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. В Ватикан на встречу с Папой Римским Франциском прибыл президент США Джо Байден. Трансляцию проезда кортежа президента 29 октября в прямом эфире вел портал Vatican Media.

Il Sismografo Джо Байден и папа Франциск

Кортеж американского лидера, в составе которого несколько десятков автомобилей, проследовал по пустой площади Святого Петра, после чего въехал на территорию Ватикана через ворота, которые расположены слева от фасада собора.

При этом в настоящее время в Риме, где 30−31 октября пройдет саммит лидеров стран Группы двадцати, предпринимаются особые меры по обеспечению безопасности. В поездке Байдена в Италию сопровождает его супруга Джилл.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что папа Римский 29 октября также встретится с президентом Южной КореиМун Чжэ Ином.