Вашингтон, , 15:05 — REGNUM В популярную многопользовательскую игру Dota 2 добавили новую героиню по имени Марси (Marci). Об этом 29 октября сообщает портал PCGamesN.

Dota 2 Dota2.com

Марси — одна из главных героинь аниме-сериала «DOTA: Кровь дракона». Как отмечают разработчики, в бою она полагается на мощные рукопашные атаки и умение противостоять врагам, сильно превосходящим её в размере.

Добавим, что премьера «Крови дракона» состоялась 25 марта 2021 года. Шоу является эксклюзивом сервиса Netflix.

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