Вашингтон, 29 октября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. В популярную многопользовательскую игру Dota 2 добавили новую героиню по имени Марси (Marci). Об этом 29 октября сообщает портал PCGamesN.

Dota2.com Dota 2

Марси — одна из главных героинь аниме-сериала «DOTA: Кровь дракона». Как отмечают разработчики, в бою она полагается на мощные рукопашные атаки и умение противостоять врагам, сильно превосходящим её в размере.

Добавим, что премьера «Крови дракона» состоялась 25 марта 2021 года. Шоу является эксклюзивом сервиса Netflix.