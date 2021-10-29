Рига, , 15:01 — REGNUM Опыт других стран показывает, что карантин (локдаун) позволяет быстро снизить заболеваемость коронавирусом, но заметного улучшения ситуации ждать не приходится. Об этом руководитель кафедры общественного здоровья и эпидемиологии Рижского университета имени Страдиня, профессор Гиртс Бригис заявил местному «Радио 4».

Карантин Татьяна Раджабова © ИА Красная Весна

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Он напомнил, что локдаун в Латвии введен 11 октября до 15 ноября нынешнего года. Однако вряд ли стоит ждать возвращения к более-менее нормальной жизни вплоть до весны 2022 года.

По словам профессора, надо подождать еще хотя бы неделю, чтобы понять, как повлияли действующие запретительные меры. В то же время, заметил он, эффекта от ограничений, введенных для непривитых незадолго до локдауна (в частности, запрет на посещение многих магазинов) пока не видно.

«Если заболеваемость очень высока и заболевают даже вакцинированные, то локдаун и ограничения, конечно, имеют смысл. Это доказывает опыт многих стран, где такие меры дали быстрый и хороший эффект», — подчеркнул он.

В любом случае 15 ноября вряд ли мы вернемся к более-менее привычной жизнью. И даже к празднику Нового года — вряд ли, считает профессор Бригис.

«Нынешние показатели заболеваемости, означают очень высокую вероятность того, что один из встреченных нами людей имеет инфекцию. И при таких обстоятельствах надеяться на хороший прогноз может только очень большой оптимист», — заявил Бригис.

Он допустил, что весной 2022 года латышам станет действительно полегче.

«А если будет продолжаться рост, то понадобятся даже более строгие меры», — считает руководитель кафедры общественного здоровья и эпидемиологии.