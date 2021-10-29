Москва, , 15:00 — REGNUM В России предложили ввести продовольственную помощь малоимущим Подобные меры являются довольно рискованными, заявил корреспонденту ИА REGNUMгенеральный директор ИК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Бедная многодетная семья Fæ

«В какой бы форме такая продовольственная помощь ни оказывалась, будь то раздача продовольственных наборов, введение по американскому образцу продовольственных карточек-талонов, или ещё каким-то образом организованная компенсация, это приведет к общему росту спроса на продовольствие.

Причем отоваривать малоимущие будут весь объём помощи, даже если он будет превосходить их потребности. Или будут складировать про запас, как складировали водку, мыло и сахар во времена ограничений в позднем СССР.

Таким образом, при росте спроса цены вырастут, так что расходы на продовольствия тех, кого нельзя отнести к малоимущим, только вырастут», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, продовольственную помощь для малоимущих граждан предлагает ввести Минэкономразвития (МЭР) России в качестве одной из мер борьбы с инфляцией.

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