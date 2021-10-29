Рига, , 14:58 — REGNUM Суд первой инстанции Латвии вынес решение по делу местного журналиста Юрия Алексеева, приговорив его к 14 месяцам тюремного заключения. Об этом сообщила партия «Русский союз Латвии» на своей странице в социальной сети Facebook.

СМИ Elitefon.ru

Алексеева признали виновным в «разжигании межнациональной розни», «хранении патронов» и «хранении порнографии», отмечается в сообщении.

В партии напомнили, что Юрий Алексеев — журналист с 30-летним стажем, в прошлом редактор газет «Бизнес и Балтия», журналов «Коммерсант Балтик» и «Бизнес.ЛВ», был депутатом Рижской думы от «Русского союза Латвии» в 2005—2009 годах.

В 2011 году Алексеев создал интернет-портал «ИМХО-клуб» — площадку свободных мнений, на которой сотни участников опубликовали тысячи статей самой различной общественной и политической направленности.

Свободные мнения, высказываемые на ИМХО-клубе, не вызывали восторга у властей, и портал Алексеева постоянно фигурировал в ежегодных отчетах службы госбезопасности, однако оснований для его закрытия найдено не было, говорится в сообщении.

Тогда, по мнению «Русского союза Латвии» спецслужбы прибегли к классической тактике очернения оппозиционного журналиста — с его IP адреса якобы были опубликованы клеветнические заявления, в связи с чем в его квартире был проведен обыск и «найдены вещдоки». Далее последовали конфискация оргтехники, ограничение свободы перемещения и постоянный надзор полиции.

«Процесс против Алексеева можно рассматривать как элемент проводимой властями зачистки информационного пространства от независимых СМИ, пишущих и вещающих на русском языке», — отмечается в сообщении.

«Русский союз Латвии» пожелал Юрию Алексееву добиться справедливости в апелляционном суде и заявил, что намерен использовать ресурсы партии, в том числе ее представительство в Европарламенте, для привлечения внимания мировой общественности к творящемуся в Латвии преследованию независимых журналистов.