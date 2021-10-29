Москва, , 15:39 — REGNUM Телеканал «НСТ» составил рейтинг самых страшных хорроров на основе опроса россиян. Об этом 29 октября пишет издание «Канобу», ссылаясь на пресс-службу вещателя.

Ужас Vsluh.net

Самым страшным ужастиком жители России считают «Синистер» Скотта Дерриксона. На втором месте оказался фильм «Реинкарнация», на третьем — «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света». В рейтинг также вошли американская версия «Звонка», «Заклятие», «Сияние» и другие хорроры.

ИА REGNUM напоминает, что кинолента «Синистер» вышла в 2012 году. По сюжету фильма семья переезжает в дом, в котором годом ранее были убиты все жильцы.

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