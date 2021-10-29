София, , 14:58 — REGNUM Президентские и парламентские выборы в Болгарии пройдут по плану, несмотря ни на какие действующие жесткие карантинные ограничения. Об этом 29 октября в Софии заявил премьер-министр служебного правительства Болгарии Стефан Янев, передает БТВ.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам главы болгарского правительства, любая попытка ограничить доступ граждан к избирательным участкам должна расцениваться как провокация, направленная на дестабилизацию ситуации в стране.

«Участие в выборах является конституционным правом болгарских граждан, и официальная София обеспечит это право любой ценой», — отметил, в частности, он. В то же время на вопрос, будут ли временно отменены действующие в связи с пандемией коронавируса меры, С. Янев не ответил.

Напомним, общенациональное голосование по выборам президента и членов Народного собрания (парламента) Болгарии назначены на 14 ноября 2021 года. Избирательным правом в стране обладают 5,9 миллионов граждан. Ранее независимые эксперты выражали опасение, что в связи с распространением коронавируса соответствующее голосование может быть отложено на неопределенный срок.