Джакарта, , 14:57 — REGNUM Командующий вооруженными силами Индонезии Хади Тьяхджанто получил от правительства Сингапура орден за выдающиеся заслуги, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Иван Шилов © ИА REGNUM

Сингапур ценит заслуги командующего вооруженными силами Индонезии в улучшении двусторонних отношений, особенно в военной области. Награда демонстрирует признательность правительства Сингапура.

Несколькими днями ранее Хади Тьяхджанто получил награду от правительства Австралии.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Австралии высоко ценит поддержку индонезийских военных, которые развернули свою группу для оказания помощи жителям Австралии.

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