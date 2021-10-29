Брюссель, , 15:04 — REGNUM Граждане Аргентины, Колумбии, Намибии и Перу смогут посещать Евросоюз с туристическими и другими необязательными целями. Об этом сообщил 29 октября Совет Евросоюза.

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Власти ЕС расширили так называемый зелёный список, то есть перечень стран, границы с которыми открыты. Ранее туда вошли Австралия, Бахрейн, Канада, Чили, Иордания, Кувейт, Новая Зеландия, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Корея, Украина, ОАЭ, Уругвай, а также Китай (по принципу взаимности).

«В частности, в список были добавлены Аргентина, Колумбия, Намибия и Перу», — говорится в сообщении Совета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за пандемии коронавируса границы Евросоюза было решено закрыть. В мае 2021 года Еврокомиссия призвала страны смягчить ограничения и принимать туристов, которые прошли вакцинацию от COVID-19 сертифицированными в ЕС препаратами.

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